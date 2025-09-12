Podpora se bude týkat zejména dělostřeleckých systémů, jako je například systém Archer, který je ukrajinskými ozbrojenými silami již úspěšně využíván. Pomoc bude rozložena do dvou let a spravována agenturou pro obranný materiál.
Posílení dělostřeleckých dodávek může zvýšit efektivitu Ukrajiny na bojišti, zejména při narušování ruské logistiky a obranných linií. Proaktivní postoj Švédska by mohl povzbudit další členy NATO, aby zvýšili svou vojenskou podporu Ukrajině a východoevropským spojencům.
Švédský ministr obrany Pål Jonson potvrdil připravenost Švédska poskytnout vojenskou podporu Polsku, pokud o ni požádá v souvislosti s narušením polského vzdušného prostoru ruskými drony. Nabídka pomoci Polsku zdůrazňuje západní jednotu a ukazuje na strategické začlenění Švédska do Severoatlantické aliance po jeho nedávném přistoupení.
Zdroj: Modern Diplomacy (Bulharsko)