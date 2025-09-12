natoaktual.cz

    Švédsko poskytne Ukrajině 7,5 miliardy dolarů a nabízí pomoc Polsku

    12. září 2025  21:22
    Švédsko oznámilo nový balík vojenské podpory Ukrajině v hodnotě 70 miliard švédských korun (7,5 miliardy dolarů).  

    Ukrajinští obránci | foto: @DefenceU

    Podpora se bude týkat zejména dělostřeleckých systémů, jako je například systém Archer, který je ukrajinskými ozbrojenými silami již úspěšně využíván. Pomoc bude rozložena do dvou let a spravována agenturou pro obranný materiál.

    Posílení dělostřeleckých dodávek může zvýšit efektivitu Ukrajiny na bojišti, zejména při narušování ruské logistiky a obranných linií. Proaktivní postoj Švédska by mohl povzbudit další členy NATO, aby zvýšili svou vojenskou podporu Ukrajině a východoevropským spojencům.

    Švédský ministr obrany Pål Jonson potvrdil připravenost Švédska poskytnout vojenskou podporu Polsku, pokud o ni požádá v souvislosti s narušením polského vzdušného prostoru ruskými drony. Nabídka pomoci Polsku zdůrazňuje západní jednotu a ukazuje na strategické začlenění Švédska do Severoatlantické aliance po jeho nedávném přistoupení.

    Zdroj: Modern Diplomacy (Bulharsko)

