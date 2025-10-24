Švédský premiér Ulf Kristersson s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským podepsali dohodu o porozumění. Přesné podmínky, cena ani termíny dodávek letounů firmy Saab zatím nejsou stanoveny.
Obě země označily krok za přelomový pro posílení obrany Ukrajiny i bezpečnosti celé Evropy. Gripeny jsou známé svou nízkou provozní náročností a rychlou možností vybavení zbraněmi. Dokáží velmi dobře operovat i v polních podmínkách, jelikož mohou startovat a přistávat na běžných silnicích nebo na nezpevněných cestách.
Nový model E prošel několika vylepšeními, díky nimž se podle švédského ministerstva obrany v mnoha ohledech jedná o zcela nový typ letadla. Nový Gripen E je tak dobře přizpůsoben podmínkám, které na Ukrajině panují. Zelenskyj doufá, že jeho země bude moci Gripeny obdržet a začít používat už příští rok.
„Pro naši armádu jsou Gripeny prioritou,“ prohlásil Zelenskyj na tiskové konferenci ve Švédsku. Pokud Ukrajina obdrží všech 150 strojů, stane se největším provozovatelem Gripenů na světě.
Zdroj: CNN (USA)