natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Ukrajina by mohla získat moderní švédské stíhací letouny Gripen

    24. října 2025  18:59
    Švédsko Ukrajině nabídlo nákup až 150 svých nejmodernějších stíhacích letounů Gripen E.  

    Gripeny českých vzdušných sil na Dni otevřených dveří 21. základny v Čáslavi | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Švédský premiér Ulf Kristersson s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským podepsali dohodu o porozumění. Přesné podmínky, cena ani termíny dodávek letounů firmy Saab zatím nejsou stanoveny.

    Obě země označily krok za přelomový pro posílení obrany Ukrajiny i bezpečnosti celé Evropy. Gripeny jsou známé svou nízkou provozní náročností a rychlou možností vybavení zbraněmi. Dokáží velmi dobře operovat i v polních podmínkách, jelikož mohou startovat a přistávat na běžných silnicích nebo na nezpevněných cestách.

    Nový model E prošel několika vylepšeními, díky nimž se podle švédského ministerstva obrany v mnoha ohledech jedná o zcela nový typ letadla. Nový Gripen E je tak dobře přizpůsoben podmínkám, které na Ukrajině panují. Zelenskyj doufá, že jeho země bude moci Gripeny obdržet a začít používat už příští rok.

    „Pro naši armádu jsou Gripeny prioritou,“ prohlásil Zelenskyj na tiskové konferenci ve Švédsku. Pokud Ukrajina obdrží všech 150 strojů, stane se největším provozovatelem Gripenů na světě.

    Zdroj: CNN (USA)

    ass; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media