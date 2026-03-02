Francouzská armáda uvedla, že bezpilotní prostředek byl zaznamenán přibližně 13 kilometrů od letadlové lodi Charles de Gaulle.
Podle vyjádření švédských ozbrojených sil byl dron zachycen krátce po vzletu z nedaleké ruské zpravodajské lodě Žigulevsk. Spojenci v NATO již několik měsíců hlásí pozorování dronů v blízkosti vojenských objektů a letišť, včetně řady incidentů v Dánsku a pobaltských státech.
Není jasné, co se s dronem stalo po zablokování signálu, ruská loď ale následně odplula do Baltského moře.
Letadlová loď Charles de Gaulle má vlastní námořní doprovod a na její palubě operují stíhačky Rafale i průzkumná letadla. Ve výsostných vodách se však spoléhá na ochranu hostitelské země. V rámci mise s názvem La Fayette 26 se plavidlo zúčastní několika dlouhodobě plánovaných cvičení NATO v Baltském moři a v Atlantiku u pobřeží Norska.
Zdroj: BBC (Velká Británie)