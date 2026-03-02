natoaktual.cz

    2. března 2026  14:23
    Švédské ozbrojené síly potvrdily, že dron, který švédská armáda rušila poté, co byl spatřen poblíž francouzské letadlové lodi zakotvené v Malmö, byl ruský.  

    Francouzská letadlová loď Charles de Gaulle | foto: Marine Nationale

    Francouzská armáda uvedla, že bezpilotní prostředek byl zaznamenán přibližně 13 kilometrů od letadlové lodi Charles de Gaulle.

    Podle vyjádření švédských ozbrojených sil byl dron zachycen krátce po vzletu z nedaleké ruské zpravodajské lodě Žigulevsk. Spojenci v NATO již několik měsíců hlásí pozorování dronů v blízkosti vojenských objektů a letišť, včetně řady incidentů v Dánsku a pobaltských státech.

    Není jasné, co se s dronem stalo po zablokování signálu, ruská loď ale následně odplula do Baltského moře.

    Letadlová loď Charles de Gaulle má vlastní námořní doprovod a na její palubě operují stíhačky Rafale i průzkumná letadla. Ve výsostných vodách se však spoléhá na ochranu hostitelské země. V rámci mise s názvem La Fayette 26 se plavidlo zúčastní několika dlouhodobě plánovaných cvičení NATO v Baltském moři a v Atlantiku u pobřeží Norska.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    aam; natoaktual.cz

