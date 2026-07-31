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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Švédsko odsoudilo bývalého vojenského konzultanta za špionáž pro Rusko

    31. července 2026  13:51
    Švédský soud uznal vinným čtyřiatřicetiletého bývalého počítačového konzultanta švédské armády, který se pokusil předat utajované informace ruským zpravodajským službám FSB a GRU.  

    ilustrační foto. | foto: Försvarsmakten

    Soud mu místo trestu uložil ochrannou psychiatrickou léčbu, protože podle znalců trpí závažnou duševní poruchou. Muž loni v listopadu odcestoval do Moskvy, kde výměnou za citlivé informace požadoval ruské občanství a zvláštní ochranu.

    Podle státních zástupců využil při přípravě žádosti o ochranu prostřednictvím GRU nástroje umělé inteligence, které mu pomohly vytvořit příslušné dokumenty. Obžalovaný, vystupující v soudních spisech pod iniciálami R.T., během třídenního procesu svou vinu odmítal. Jednání soudu z velké části probíhalo za zavřenými dveřmi kvůli citlivé povaze případu.

    Švédská bezpečnostní služba SÄPO zároveň uvedla, že odsouzeného vyšetřuje také pro podezření z přípravy vraždy. Podle SÄPO představuje Rusko nadále hlavní vojenskou i zpravodajskou hrozbu pro Švédsko, a případ proto zapadá do širších obav z aktivit ruských tajných služeb na švédském území.

    Zdroj: Euractiv (Belgie)

    maj; natoaktual.cz

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