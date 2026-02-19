natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Průlom pro Seasnake: Švédsko se stává prvním zákazníkem v NATO

    19. února 2026  14:50
    Nejnovější člen NATO, Švédsko, objednal u společnosti Rheinmetall osm zbraňových systémů Seasnake 30 pro své námořnictvo.  

    Sídlo švédské vlády ve Stockholmu. Ilustrační foto. | foto: Švédská vláda

    Systémy budou hlavní výzbrojí nových útočných člunů Combat Boat 90. První zakázka v rámci dohody byla uzavřena v únoru 2026 v hodnotě přibližně 63 milionů eur, přičemž dodání prvního systému je plánováno na únor 2028.

    Rámcová dohoda na čtyři roky zahrnuje také munici, náhradní díly a servis. Součástí kontraktu je opce až na 29 dalších systémů.

    Seasnake 30 je dálkově ovládaný námořní kanón určený pro obranu na krátkou vzdálenost, vybavený moderními senzory, automatickou detekcí a schopností sledovat více cílů současně.

    Zdroj: EDR Magazine (Francie)

    dkr; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media