Systémy budou hlavní výzbrojí nových útočných člunů Combat Boat 90. První zakázka v rámci dohody byla uzavřena v únoru 2026 v hodnotě přibližně 63 milionů eur, přičemž dodání prvního systému je plánováno na únor 2028.
Rámcová dohoda na čtyři roky zahrnuje také munici, náhradní díly a servis. Součástí kontraktu je opce až na 29 dalších systémů.
Seasnake 30 je dálkově ovládaný námořní kanón určený pro obranu na krátkou vzdálenost, vybavený moderními senzory, automatickou detekcí a schopností sledovat více cílů současně.
Zdroj: EDR Magazine (Francie)