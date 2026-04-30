    Cvičení Aurora 26 ukazuje novou roli Švédska v NATO

    30. dubna 2026  20:06
    Švédské ozbrojené síly po vstupu do Severoatlantické aliance v roce 2024 výrazně změnily své poslání, které se nyní zaměřuje na obranu celé Aliance.  

    Švédská armáda | foto: Försvarsmakten

    Tuto proměnu ilustruje cvičení Aurora 26, největší vojenské cvičení v zemi, do něhož se zapojuje přibližně 18 tisíc vojáků ze 13 států.

    Cvičení se soustředí na podporu hostitelské země, logistiku, mobilitu vojenské techniky a spolupráci s Ukrajinou. Významnou roli hraje také operace na ostrově Gotland, strategicky důležitém bodu v Baltském moři, kde se uskuteční společné bojové operace. Do aktivit se zapojují i ukrajinští operátoři dronů, kteří přinášejí zkušenosti z bojiště.

    „V našem bezprostředním regionu představuje Rusko základní hrozbu. Právě ruská útočná válka proti Ukrajině nás přivedla do nejzávažnější bezpečnostní situace od druhé světové války a hrozba ze strany Ruska vyžaduje, abychom zvyšovali naše obranné schopnosti,“ řekl kontradmirál Jonas Wikström. Aurora 26 má zároveň posílit spolupráci a interoperabilitu mezi spojenci. Cvičení tak symbolizuje odklon Švédska od dlouhodobé neutrality k aktivnějšímu zapojení do kolektivní obrany.

    Zdroj: Defence24 (Polsko)

    vst; natoaktual.cz

