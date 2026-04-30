Tuto proměnu ilustruje cvičení Aurora 26, největší vojenské cvičení v zemi, do něhož se zapojuje přibližně 18 tisíc vojáků ze 13 států.
Cvičení se soustředí na podporu hostitelské země, logistiku, mobilitu vojenské techniky a spolupráci s Ukrajinou. Významnou roli hraje také operace na ostrově Gotland, strategicky důležitém bodu v Baltském moři, kde se uskuteční společné bojové operace. Do aktivit se zapojují i ukrajinští operátoři dronů, kteří přinášejí zkušenosti z bojiště.
„V našem bezprostředním regionu představuje Rusko základní hrozbu. Právě ruská útočná válka proti Ukrajině nás přivedla do nejzávažnější bezpečnostní situace od druhé světové války a hrozba ze strany Ruska vyžaduje, abychom zvyšovali naše obranné schopnosti,“ řekl kontradmirál Jonas Wikström. Aurora 26 má zároveň posílit spolupráci a interoperabilitu mezi spojenci. Cvičení tak symbolizuje odklon Švédska od dlouhodobé neutrality k aktivnějšímu zapojení do kolektivní obrany.
Zdroj: Defence24 (Polsko)