Pokud bude zákon schválen švédským parlamentem, Stockholm přispěje svými ozbrojenými silami ke kolektivní obraně Aliance. Švédské jednotky by podpořily síly NATO v Severním a Baltském moři, kde Švédsko sdílí hranice s Ruskem.

Od vstupu do NATO skandinávská země výrazně zvýšila své vojenské výdaje. Nově navrhovaný rozpočet na obranu pro rok 2025 činí 135 miliard švédských korun, což odpovídá zhruba 2,4 % HDP. Švédsko by mohlo do roku 2030 zvýšit výdaje na obranu až na 2,6 % HDP v přepočtu by šlo o 185 miliard švédských korun.

Zdroj: The Defense Post (USA)