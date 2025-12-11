Uvedl, že ostrov čelí nárůstu organizovaného zločinu a je nutné posílit bezpečnostní opatření k ochraně obyvatel. Obavy místních vystupňovalo sobotní přepadení klenotnictví ve frekventované zábavní čtvrti, kde čtyři maskovaní útočníci obchod násilně vyloupili. Záběry incidentu se rychle rozšířily na sociálních sítích a vyvolaly širokou odezvu.
„Cílem vojenské podpory je ujistit obyvatele Svatého Martina, že jsou podnikány všechny nezbytné kroky k udržení národní a veřejné bezpečnosti,“ uvedl Mercelina. Ministryně spravedlnosti Svatého Martina Nathalie Tackling událost odsoudila jako útok na právní stát. „Budete dopadeni, budete stíháni a budete čelit důsledkům. Tyto činy nejsou projevy odvahy. Jsou to zločiny a budou zastaveny,“ dodala Tackling.
Zdroj: NL Times (Nizozemsko)