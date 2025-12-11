natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Svatý Martin žádá Nizozemsko o pomoc armády kvůli rostoucí kriminalitě

    11. prosince 2025  16:28
    Premiér Svatého Martina Luc Mercelina požádal během jednání v Haagu nizozemského premiéra Dicka Schoofa o dočasnou vojenskou pomoc.  

    Ilustrační foto. | foto: Nizozemské ministerstvo obrany

    Uvedl, že ostrov čelí nárůstu organizovaného zločinu a je nutné posílit bezpečnostní opatření k ochraně obyvatel. Obavy místních vystupňovalo sobotní přepadení klenotnictví ve frekventované zábavní čtvrti, kde čtyři maskovaní útočníci obchod násilně vyloupili. Záběry incidentu se rychle rozšířily na sociálních sítích a vyvolaly širokou odezvu.

    „Cílem vojenské podpory je ujistit obyvatele Svatého Martina, že jsou podnikány všechny nezbytné kroky k udržení národní a veřejné bezpečnosti,“ uvedl Mercelina. Ministryně spravedlnosti Svatého Martina Nathalie Tackling událost odsoudila jako útok na právní stát. „Budete dopadeni, budete stíháni a budete čelit důsledkům. Tyto činy nejsou projevy odvahy. Jsou to zločiny a budou zastaveny,“ dodala Tackling.

    Zdroj: NL Times (Nizozemsko)

    asš; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media