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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Summit v Ankaře: NATO investuje do zbraní dlouhého dosahu a Global Eye

    8. července 2026  21:49
    Dvanáct členských států Severoatlantické aliance se zaváže investovat více než 50 miliard dolarů do rozvoje schopností přesných dálkových úderů v příštích deseti letech.  

    ilustrační foto. | foto: NATO / Swedish Air Force

    Iniciativa vedená Velkou Británií má posílit odstrašení Aliance pomocí zbraní schopných zasahovat cíle na vzdálenost stovek až tisíců kilometrů.

    Britský premiér Keir Starmer uvedl, že projekt posílí spolupráci evropských spojenců. Britové již spolupracují s Německem na vývoji hypersonických zbraní a s Francií na nástupci raket Storm Shadow.

    Součástí širšího posilování obranných kapacit NATO na summitu v Ankaře je také společný nákup letounů Saab Global Eye jako nové platformy pro včasnou výstrahu a řízení bojových operací (AWACS). Global Eye mají nahradit stárnoucí letouny Boeing E-3 a zlepšit sledování hrozeb, včetně dronů a balistických střel.

    Zdroj: Euractiv (Belgie), NATO

    dkr; natoaktual.cz

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