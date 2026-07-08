Iniciativa vedená Velkou Británií má posílit odstrašení Aliance pomocí zbraní schopných zasahovat cíle na vzdálenost stovek až tisíců kilometrů.
Britský premiér Keir Starmer uvedl, že projekt posílí spolupráci evropských spojenců. Britové již spolupracují s Německem na vývoji hypersonických zbraní a s Francií na nástupci raket Storm Shadow.
Součástí širšího posilování obranných kapacit NATO na summitu v Ankaře je také společný nákup letounů Saab Global Eye jako nové platformy pro včasnou výstrahu a řízení bojových operací (AWACS). Global Eye mají nahradit stárnoucí letouny Boeing E-3 a zlepšit sledování hrozeb, včetně dronů a balistických střel.