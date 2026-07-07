Spojené státy plánují omezit část svých vojenských kapacit v Evropě. Generální tajemník Aliance Mark Rutte vyzval spojence k předložení konkrétních plánů pro dosažení cíle výdajů ve výši pěti procent HDP. Na okraj summitu mají být oznámeny nové zbrojní kontrakty v hodnotě desítek miliard dolarů.
Úspěch summitu podle bývalé mluvčí NATO Oany Lungescu bude záviset především na zachování jednoty Aliance. Návrh závěrečné deklarace potvrzuje závazek kolektivní obrany podle článku 5 a počítá s vojenskou podporou Ukrajiny ve výši 70 miliard eur letos i v příštím roce.
Příslib finanční podpory pro Ukrajinu s sebou navíc nese vymezení nového postavení Ukrajiny jako přispěvatele k bezpečnosti Aliance, nikoliv pouze příjemce podpory. Kyjev zároveň očekává další závazky v oblasti protivzdušné obrany a rozvoje obranného průmyslu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má být jedním z mála zahraničních představitelů, kteří budou mít v Ankaře potvrzené bilaterální jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Zdroj: The Guardian (Velká Británie), Euractiv (Belgie)