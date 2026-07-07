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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Summit NATO prověří vztahy s USA i podporu Ukrajině

    7. července 2026  10:33
    Členské státy Severoatlantické aliance se scházejí na summitu v Ankaře v době rostoucího tlaku ze strany Spojených států na zvýšení obranných výdajů.  

    Summit NATO 2026 | foto: NATO

    Spojené státy plánují omezit část svých vojenských kapacit v Evropě. Generální tajemník Aliance Mark Rutte vyzval spojence k předložení konkrétních plánů pro dosažení cíle výdajů ve výši pěti procent HDP. Na okraj summitu mají být oznámeny nové zbrojní kontrakty v hodnotě desítek miliard dolarů.

    Úspěch summitu podle bývalé mluvčí NATO Oany Lungescu bude záviset především na zachování jednoty Aliance. Návrh závěrečné deklarace potvrzuje závazek kolektivní obrany podle článku 5 a počítá s vojenskou podporou Ukrajiny ve výši 70 miliard eur letos i v příštím roce.

    Příslib finanční podpory pro Ukrajinu s sebou navíc nese vymezení nového postavení Ukrajiny jako přispěvatele k bezpečnosti Aliance, nikoliv pouze příjemce podpory. Kyjev zároveň očekává další závazky v oblasti protivzdušné obrany a rozvoje obranného průmyslu.

    Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má být jedním z mála zahraničních představitelů, kteří budou mít v Ankaře potvrzené bilaterální jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie), Euractiv (Belgie)

    dkr; natoaktual.cz

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