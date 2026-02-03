Připomněla, že se spojenci na loňském summitu v Haagu dohodli, že do roku 2035 vyčlení 5 % HDP na obranu. „Summit v Ankaře bude zaměřen na implementaci a dosažení konkrétních výsledků,“ uvedla. Součástí má být i den průmyslu zaměřený na lepší spolupráci s obrannými firmami.
„Dělejme více společných akvizic. Snažme se více spolupracovat a trvejme na inovativnějších řešeních při hledání správných schopnostních cílů,“ vyzvala Šekerinská. Další prioritou summitu má být zvýšení podpory Ukrajině. „Situace byla a je kritická,“ uvedla Šekerinská při popisu podmínek na Ukrajině. „Víme, že se nyní pozornost zaměřuje na mírový proces, ale také víme, že musíme v této podpoře pokračovat, protože, jak můžete vidět i dnes, boje neskončily. Útoky, zejména na civilní a energetickou infrastrukturu, se naopak jen zvýšily,“ upozornila.
Zástupkyně šéfa Aliance také řekla, že tempo přibližování k cíli 5 % je mezi členskými státy nerovnoměrné. Zdůraznila, že návrat k předválečné úrovni obranných rozpočtů už není možný, a upozornila na význam silných transatlantických vztahů. Podle ní je součástí fungování demokracií i NATO vnitřní debata a hledání společných řešení, což se odráží i v přístupu Aliance k bezpečnosti v Arktidě.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)