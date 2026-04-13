Prezident Petr Pavel trvá na tom, že má právo účastnit se jednání, zatímco kabinet uvedl, že zemi budou reprezentovat premiér, ministr obrany Jaromír Zůna a ministr zahraničích věcí Petr Macinka.
Vztahy mezi oběma stranami jsou napjaté dlouhodobě, a dále se vyhrotily kvůli sporům o personální nominace i rozpočtové otázky. Vláda zdůrazňuje, že zahraniční politiku určuje kabinet a prezident by neměl zasahovat do jeho kompetencí. Premiér i ministr zahraničí proto odmítají prezidentovu účast na summitu.
„Ústava říká, že prezident zastupuje stát navenek, což znamená, že jako nejvyšší ústavní činitel má právo účastnit se jednání na nejvyšší úrovni,“ vyjádřil se Pavel. Podle informací zvažuje kompromis, kdy by se k delegaci připojil a účastnil se pouze jednání na prezidentské úrovni. „V zahraničí nikoho nezajímá spor mezi Petrem Pavlem a Petrem Macinkou. Ale všimnou si, pokud se Česká republika nebude chovat jako standartní demokracie a pokud se bude dít něco neobvyklého,“ argumentoval Pavel.
