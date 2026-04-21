Zároveň existuje příležitost navázat na závazek zvýšit obranné výdaje na 5 % HDP do roku 2030. Experti proto navrhují několik opatření, která by mohla posílit jednotu aliance a reagovat na americké požadavky.
Jedním z klíčových kroků je hledání kompromisů v otázkách Grónska a Hormuzského průlivu. Summit by mohl přinést konkrétní plány na posílení přítomnosti NATO v Arktidě i dlouhodobou alianční operaci na ochranu námořní dopravy.
Dalším návrhem je vytvoření skupiny pro plánování transformace NATO, která by koordinovala postupné přebírání některých kapacit od USA evropskými státy a zabránila vzniku bezpečnostních mezer.
Důležitým tématem je také spravedlivější rozdělení zátěže. Západoevropské země by měly posílit vojenskou přítomnost ve východní Evropě, kde nyní dominují americké síly.
Summit by se měl zaměřit i na praktickou realizaci zvýšených výdajů, například formou vojenské přehlídky nově pořizované vojenské techniky, což by demonstrovalo posilování aliančních schopností.
Autoři zároveň navrhují omezit četnost vrcholných summitů, které podle nich zatěžují fungování NATO a vedou k hledání politických výstupů místo praktických kroků. Důraz by měl být kladen na plnění závazků, posilování obranných kapacit a adaptaci aliance na nové bezpečnostní výzvy.
Zdroj: Atlantic Council (USA)