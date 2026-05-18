    Summit v Ankaře: Turecko hledá trasy pro Macronův ranní běh

    18. května 2026  11:28
    Turecké úřady podle médií hledají vhodné trasy pro ranní běh francouzského prezidenta Emmanuela Macrona před červencovým summitem Severoatlantické aliance v turecké Ankaře.  

    Francouzský prezident Emmanuel Macron na schůzce lídrů NATO v Bruselu | foto: NATO Photos

    Mezi zvažovanými lokalitami jsou údolí Dikmen, park Botanik nebo okolí jezera Eymir. Macron je známý tím, že během zahraničních cest pravidelně běhá, například při návštěvách Keni, Arménie nebo Egypta.

    Summit NATO se uskuteční v Ankaře 7. července a půjde o druhé alianční setkání pořádané Tureckem po summitu v Istanbulu v roce 2004. Diplomaté jej označují za důležité jednání v době pokračující války na Ukrajině a debat o budoucnosti evropské bezpečnosti. Očekává se účast lídrů všech 32 členských států NATO i partnerů z Asie a dalších regionů.

    Zdroj: Hürriyet Daily News (Turecko)

    vst; natoaktual.cz

