Mezi zvažovanými lokalitami jsou údolí Dikmen, park Botanik nebo okolí jezera Eymir. Macron je známý tím, že během zahraničních cest pravidelně běhá, například při návštěvách Keni, Arménie nebo Egypta.
Summit NATO se uskuteční v Ankaře 7. července a půjde o druhé alianční setkání pořádané Tureckem po summitu v Istanbulu v roce 2004. Diplomaté jej označují za důležité jednání v době pokračující války na Ukrajině a debat o budoucnosti evropské bezpečnosti. Očekává se účast lídrů všech 32 členských států NATO i partnerů z Asie a dalších regionů.
Zdroj: Hürriyet Daily News (Turecko)