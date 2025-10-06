natoaktual.cz

    6. října 2025  19:55
    Mezinárodní trestní soud (ICC) má 6. října vynést verdikt nad obávaným velitelem súdánských milicí obviněným z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti spáchaných během brutálních útoků v Dárfúru.  

    Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, známý také pod přezdívkou „Ali Kushayb“ | foto: @IntlCrimCourt

    Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, známý také pod přezdívkou „Ali Kushayb“, čelí 31 bodům obžaloby, včetně znásilnění, vražd a mučení, kterých se měl dopustit v Dárfúru mezi srpnem 2003 a nejméně dubnem 2004.

    Podle obžaloby byl předním členem nechvalně proslulé súdánské milice Janjaweed, která se aktivně a s nadšením podílela na řadě válečných zločinů.

    Konflikt v súdánském Dárfúru propukl poté, co se nearabské kmeny — které si dlouhodobě stěžovaly na systematickou diskriminaci — chopily zbraní proti arabsky ovládané vládě v Chartúmu.

    Reakcí režimu bylo nasazení milic Janjaweed, složených převážně z kočovných kmenů regionu. Podle údajů Organizace spojených národů si konflikt v Dárfúru od roku 2000 vyžádal přibližně 300 000 obětí a způsobil vysídlení dalších 2,5 milionu lidí.

    Zdroj: Le Monde(Francie)

    natoaktual.cz

