Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, známý také pod přezdívkou „Ali Kushayb“, čelí 31 bodům obžaloby, včetně znásilnění, vražd a mučení, kterých se měl dopustit v Dárfúru mezi srpnem 2003 a nejméně dubnem 2004.
Podle obžaloby byl předním členem nechvalně proslulé súdánské milice Janjaweed, která se aktivně a s nadšením podílela na řadě válečných zločinů.
Konflikt v súdánském Dárfúru propukl poté, co se nearabské kmeny — které si dlouhodobě stěžovaly na systematickou diskriminaci — chopily zbraní proti arabsky ovládané vládě v Chartúmu.
Reakcí režimu bylo nasazení milic Janjaweed, složených převážně z kočovných kmenů regionu. Podle údajů Organizace spojených národů si konflikt v Dárfúru od roku 2000 vyžádal přibližně 300 000 obětí a způsobil vysídlení dalších 2,5 milionu lidí.
Zdroj: Le Monde(Francie)