Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Studie: Nasazení dronů stačí ke kapitulaci země

    15. dubna 2026  13:02
    Litevská analytická studie naznačuje, že Rusko by se mohlo pokusit během tří měsíců přinutit Litvu ke kapitulaci rozsáhlou dronovou kampaní, a to i bez pozemní invaze. Server Defense News s odvoláním na hodnocení Baltské obranné iniciativy se sídlem ve Vilniusu uvedl, že tento scénář počítá s nasazením až 170 tisíc jednosměrných útočných dronů dlouhého doletu během přibližně 60 dnů.  

    Ruský úrtočný dron Šáhid/Geran | foto: @wartranslated

    Podle zprávy by takový objem útoků stačil k vážnému poškození kritické infrastruktury i městských center včetně hlavního města Vilniusu. Scénář vychází z několika geopolitických předpokladů, mimo jiné z možnosti, že se Spojené státy do roku 2027 kvůli jiným vojenským závazkům méně zaměří na bezpečnost Evropy. Analýza zároveň zohledňuje i možné změny politické dynamiky v Evropě, které by mohly oslabit mechanismy kolektivní obrany.

    Baltská obranná iniciativa odhaduje, že po úvodní devadesátidenní kampani zaměřené na infrastrukturu by Rusko mohlo pobaltským státům předložit ultimáta a požadovat ústupky pod hrozbou rozšíření úderů i na sousední země, například Lotyšsko a Estonsko.

    Zdroj: United24 (Ukrajina)

    aam; natoaktual.cz

