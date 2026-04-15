Podle zprávy by takový objem útoků stačil k vážnému poškození kritické infrastruktury i městských center včetně hlavního města Vilniusu. Scénář vychází z několika geopolitických předpokladů, mimo jiné z možnosti, že se Spojené státy do roku 2027 kvůli jiným vojenským závazkům méně zaměří na bezpečnost Evropy. Analýza zároveň zohledňuje i možné změny politické dynamiky v Evropě, které by mohly oslabit mechanismy kolektivní obrany.
Baltská obranná iniciativa odhaduje, že po úvodní devadesátidenní kampani zaměřené na infrastrukturu by Rusko mohlo pobaltským státům předložit ultimáta a požadovat ústupky pod hrozbou rozšíření úderů i na sousední země, například Lotyšsko a Estonsko.
