Vláda SAR je k požadavku zdrženlivá – skupinu Wagner považuje za efektivnější a preferuje platby v nerostných surovinách, nikoli v hotovosti.
Wagner působí v SAR řadu let, chrání prezidenta Středoafrické republiky Faustina Archange Touadéru a pomohl mu prosadit ústavní referendum z roku 2023, které může prodloužit jeho vládu. Za to má Wagnerova skupina přístup k bohatým ložiskům zlata a dalších nerostů.
„Wagnerovci mají vazby na důstojníky, jsou dobří v boji a mají prostředky,“ uvedl anonymně vojenský představitel. Po smrti šéfa skupiny Wagner Jevgenije Prigožina v roce 2023 začala Moskva nahrazovat žoldnéře skupinou Africa Corps.
V Mali byli Wagnerovci nahrazeni již začátkem letošního roku. Vojenský zdroj uvedl, že SAR by měla podle ruských podmínek nejen pokrýt náklady personálu Africa Corps, ale také platit miliardové částky v afrických francích. Bangui místo toho nabízí zlato, uran či železo. „Úřady v Bangui tvrdí, že tuto částku nemohou zaplatit,“ dodal vojenský představitel. „Místo toho doufají, že Rusko odškodní strategickými a nerostnými surovinami, zejména zlatem, uranem a železem.“
Africa Corps má oproti Wagnerově skupině poskytovat hlavně výcvik, což může být pro obě strany sporné. Analytici míní, že SAR má omezené možnosti, protože ze svého území vyhnala evropské jednotky a Francie odsud stáhla své vojáky v roce 2022.
Zdroj: Military.com(USA)