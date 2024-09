Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už několik měsíců žádá spojence, aby umožnili Ukrajině odpálit západní rakety, včetně amerických ATACMS a britských Storm Shadow, hluboko do Ruska s cílem omezit schopnost Moskvy útočit na Ukrajinu z ruského území.

Britský premiér Keir Starmer a americký prezident Joe Biden jednali ve Washingtonu o tom, zda povolit Kyjevu použít rakety dlouhého doletu proti cílům v Rusku. Zatím nebylo oznámeno žádné rozhodnutí.

Podle analytiků by možnosti Putinovy odvety, pokud by Západ dovolil Ukrajině použít rakety, mohly zahrnovat údery na britská vojenská zařízení v blízkosti Ruska nebo, v krajním případě, provedení jaderného testu k demonstraci odhodlání použít jaderné zbraně. To by mohlo vést k výrazné eskalaci konfliktu.

Zdroj: Euractiv(Belgie)