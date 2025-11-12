Memoáry zachycují období let 2014–2024, poznamenané ruskou anexí Krymu, odchodem spojenců z Afghánistánu, plnohodnotnou invazí Ruska na Ukrajinu i rozšířením Aliance o Finsko a Švédsko. Stoltenberg líčí Washington jako dirigenta aliančního orchestru, který udával tempo i směr – od strategických rozhodnutí po technické detaily fungování organizace.
Autor přibližuje různé styly amerického vedení pod americkými prezidenty Barackem Obamou, Donaldem Trumpem a Joem Bidenem. Vzpomíná na summit ve Varšavě, kde Obama prosadil důraz na demokratické hodnoty, i na summit v Bruselu v roce 2018, kdy Trump veřejně kritizoval Německo za nedostatečné výdaje na obranu a nutil Stoltenberga, aby růst evropských rozpočtů přičetl jeho zásluhám.
V knize je reprodukován ručně psaný vzkaz, který Trump poslal Stoltenbergovi: „Díky prezidentu Trumpovi jsme získali dalších 33 miliard dolarů.“ Stoltenberg popisuje, jak se i přes rozdílné postoje vůči Rusku či Ukrajině podařilo zachovat navenek jednotný postoj, přestože v zákulisí často panovaly spory a napětí.
Podle Stoltenberga Spojené státy nehrály klíčovou roli jen při potlačování krizí, ale také při vytváření dohod – od přijetí Švédska a Finska až po změny v rozpočtovém financování NATO.
Popisuje také osobní zásah prezidenta Bidena, který mu prodloužil mandát o další rok, čímž mu znemožnil návrat do Norska a kandidaturu na post guvernéra centrální banky. Stoltenberg ve svých pamětech naznačuje, že Evropa zůstává závislá na americkém vedení a vojenské síle, přičemž soudržnost Aliance podle něj stojí především na disciplíně a loajalitě vůči dirigentu z Washingtonu.
Zdroj: Euractive (Belgie)