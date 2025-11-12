natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Stoltenberg v pamětech popisuje NATO jako orchestr řízený Washingtonem

    12. listopadu 2025  18:27
    Ve své nové knize „On My Watch“ bývalý generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg otevřeně popisuje zásadní vliv Spojených států amerických na fungování Aliance během svého desetiletého mandátu.  

    Šéf NATO Jens Stoltenberg | foto: NATO Photos

    Memoáry zachycují období let 2014–2024, poznamenané ruskou anexí Krymu, odchodem spojenců z Afghánistánu, plnohodnotnou invazí Ruska na Ukrajinu i rozšířením Aliance o Finsko a Švédsko. Stoltenberg líčí Washington jako dirigenta aliančního orchestru, který udával tempo i směr – od strategických rozhodnutí po technické detaily fungování organizace.

    Autor přibližuje různé styly amerického vedení pod americkými prezidenty Barackem Obamou, Donaldem Trumpem a Joem Bidenem. Vzpomíná na summit ve Varšavě, kde Obama prosadil důraz na demokratické hodnoty, i na summit v Bruselu v roce 2018, kdy Trump veřejně kritizoval Německo za nedostatečné výdaje na obranu a nutil Stoltenberga, aby růst evropských rozpočtů přičetl jeho zásluhám.

    V knize je reprodukován ručně psaný vzkaz, který Trump poslal Stoltenbergovi: „Díky prezidentu Trumpovi jsme získali dalších 33 miliard dolarů.“ Stoltenberg popisuje, jak se i přes rozdílné postoje vůči Rusku či Ukrajině podařilo zachovat navenek jednotný postoj, přestože v zákulisí často panovaly spory a napětí.

    Podle Stoltenberga Spojené státy nehrály klíčovou roli jen při potlačování krizí, ale také při vytváření dohod – od přijetí Švédska a Finska až po změny v rozpočtovém financování NATO.

    Popisuje také osobní zásah prezidenta Bidena, který mu prodloužil mandát o další rok, čímž mu znemožnil návrat do Norska a kandidaturu na post guvernéra centrální banky. Stoltenberg ve svých pamětech naznačuje, že Evropa zůstává závislá na americkém vedení a vojenské síle, přičemž soudržnost Aliance podle něj stojí především na disciplíně a loajalitě vůči dirigentu z Washingtonu.

    Zdroj: Euractive (Belgie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media