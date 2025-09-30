Odhaluje například zákulisí summitu z roku 2018, kdy Donald Trump pohrozil odchodem z jednání kvůli nízkým výdajům evropských států na obranu.
Stoltenberg situaci uklidnil tím, že Trumpovi umožnil připsat si zásluhu za zvýšení evropských výdajů, čímž podle něj odvrátil hrozbu amerického odchodu z Aliance. Ve své knize Stoltenberg také píše o tom, že v minulosti vybízel ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zvážil „finské řešení“ ve snaze ukončit válku s Ruskem. To by pro Ukrajinu znamenalo vzdát se části území výměnou za mír a bezpečnostní záruky. Zatímco Zelenskyj myšlenku zpočátku odmítal, později se podle Stoltenberga stal k dočasnému kompromisu otevřenější.
Stoltenberg v knize dále zmiňuje i napjaté vztahy s Francií, která podle něj v roce 2021 vyjádřila silnou nespokojenost s jeho vedením NATO a snažila se omezit jeho vliv.
Zdroj: Euractiv(Belgie)