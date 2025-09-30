natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Nová kniha bývalého šéfa NATO Jense Stoltenberga

    30. září 2025  15:18
    Bývalý generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg ve své nové knize On My Watch popisuje klíčové momenty svého desetiletého působení v čele Aliance.  

    Šéf NATO Jens Stoltenberg | foto: NATO Photos

     Odhaluje například zákulisí summitu z roku 2018, kdy Donald Trump pohrozil odchodem z jednání kvůli nízkým výdajům evropských států na obranu.

    Stoltenberg situaci uklidnil tím, že Trumpovi umožnil připsat si zásluhu za zvýšení evropských výdajů, čímž podle něj odvrátil hrozbu amerického odchodu z Aliance. Ve své knize Stoltenberg také píše o tom, že v minulosti vybízel ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zvážil „finské řešení“ ve snaze ukončit válku s Ruskem. To by pro Ukrajinu znamenalo vzdát se části území výměnou za mír a bezpečnostní záruky. Zatímco Zelenskyj myšlenku zpočátku odmítal, později se podle Stoltenberga stal k dočasnému kompromisu otevřenější.

    Stoltenberg v knize dále zmiňuje i napjaté vztahy s Francií, která podle něj v roce 2021 vyjádřila silnou nespokojenost s jeho vedením NATO a snažila se omezit jeho vliv.

    Zdroj: Euractiv(Belgie)

    asš; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media