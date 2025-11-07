Jde podle něj o běžnou rotaci, která neoslabí obranné schopnosti Aliance.
„Americká přítomnost v Evropě a v Rumunsku je nyní silnější než v roce 2020. Není důvod k obavám,“ potvrdil slova Rutteho rumunský prezident Nicușor Dan. USA mají v Evropě přibližně 85 tisíc vojáků, z toho asi 20 tisíc bylo nasazeno po začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022.
Stažení amerických vojáků z Rumunska přichází v době, kdy NATO čelí nárůstu hybridních a dronových útoků, připisovaných Rusku. V reakci na tyto útoky Aliance posiluje protivzdušnou obranu s pomocí programu Eastern Sentry. Aliance v Rumunsku také posílí vojenská cvičení. Počet jejich účastníků se zvýší z 1 500 na více než 5 000 vojáků.
„Kdykoli bude nutné, dokážeme do Rumunska rychle přesunout všechny potřebné jednotky,“ uvedl Rutte a ujistil, že Aliance zůstává jednotná a připravená bránit každý členský stát, pokud by došlo k útoku.
Zdroj: Politico (Belgie)