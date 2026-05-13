    Státy východního křídla NATO usilují o americké vojáky po oznámení stažení z Německa

    13. května 2026  17:16
    Nejméně pět států východního křídla Severoatlantické aliance usiluje o posílení americké vojenské přítomnosti poté, co prezident Donald Trump oznámil plán stáhnout z Německa 5 000 a více vojáků.  

    Americká armáda | foto: @USARMY

    Zájem veřejně i neveřejně vyjádřily Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Rumunsko. Rumunský náměstek ministra obrany Sorin Moldovan uvedl, že silnější americká přítomnost na východním křídle je podle Bukurešti potřebná a že Rumunsko by uvítalo trvalou přítomnost amerických sil. „Rumunsko dlouhodobě prokazuje svůj závazek vůči strategickému partnerství se Spojenými státy a osvědčilo se jako spolehlivý partner,“ uvedl Moldovan.

    Zájem o další americké jednotky v posledních dnech veřejně vyjádřili také polský prezident Karol Nawrocki, litevský prezident Gitanas Nausėda a lotyšská ministryně zahraničí Baiba Braže. Estonské ministerstvo obrany uvedlo, že podporuje rozšíření americké přítomnosti v Pobaltí. Země sousedící s Ruskem považují americké jednotky za hlavní bezpečnostní záruku a odstrašení vůči Moskvě, zejména po zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu.

    Podle zdrojů se některé státy snaží své požadavky prosazovat i neveřejně přímo u amerických představitelů v NATO. Není však jasné, zda budou vojáci z Německa přesunuti jinam v Evropě, nebo vráceni do USA. Analytici upozorňují, že ne všechny země východního křídla mají kapacity pro přijetí dalších tisíců vojáků. Zatímco Polsko a Rumunsko by podle nich mohly americké síly přijmout s menšími úpravami infrastruktury, v Pobaltí by byly nutné další stavební a logistické změny.

    Zdroj: Politico (Belgie)

    vst; natoaktual.cz

