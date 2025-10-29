natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Vzdušný prostor NATO: mohou pobaltské startupy čelit ruským dronům?

    29. října 2025  12:42
    NATO v současnosti postrádá cenově efektivní systém protivzdušné obrany, který by dokázal účinně zneškodnit levné ruské drony.  

    Ruský úrtočný dron Šáhid/Geran | foto: @wartranslated

    Řešení tohoto problému by však mohla přinést inovativní pobaltská technologická centra a startupy.

    Jedním z příkladů je estonská společnost Frankenburg Technologies, která sídlí v Tallinnu a má pobočky ve Velké Británii, na Ukrajině, v Lotyšsku a Litvě. Během jediného roku vyvinul tým vedený generálním ředitelem Krustim Salmem funkční prototyp protivzdušné platformy, kterou Salm označuje za možné řešení „největší zranitelnosti NATO“. Cílem projektu je vytvořit systém, který bude desetkrát levnější než současné rakety krátkého doletu.

    Podle deníku Financial Times startupy zaměřené na drony a robotiku přitahují od loňského roku více než polovinu veškerého rizikového kapitálu investovaného do evropského obranného sektoru. Není proto překvapením, že tři ze čtyř evropských „jednorožců“ v oblasti obranných technologií – tedy firem s hodnotou přes 1 miliardu eur – působí právě v oblasti dronů. Patří mezi ně německé společnosti Helsing a Quantum Systems a portugalský výrobce Tekever.

    Země na východním křídle NATO, včetně Estonska, nyní využívají tyto inovativní společnosti – například Frankenburg – k budování tzv. „zdi proti dronům“. Tato iniciativa podporovaná Evropskou unií má propojit radary, akustické senzory, mobilní kamery, rušičky signálu a stíhače dronů, aby vznikl komplexní systém včasné detekce a neutralizace bezpilotních hrozeb.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media