Řešení tohoto problému by však mohla přinést inovativní pobaltská technologická centra a startupy.
Jedním z příkladů je estonská společnost Frankenburg Technologies, která sídlí v Tallinnu a má pobočky ve Velké Británii, na Ukrajině, v Lotyšsku a Litvě. Během jediného roku vyvinul tým vedený generálním ředitelem Krustim Salmem funkční prototyp protivzdušné platformy, kterou Salm označuje za možné řešení „největší zranitelnosti NATO“. Cílem projektu je vytvořit systém, který bude desetkrát levnější než současné rakety krátkého doletu.
Podle deníku Financial Times startupy zaměřené na drony a robotiku přitahují od loňského roku více než polovinu veškerého rizikového kapitálu investovaného do evropského obranného sektoru. Není proto překvapením, že tři ze čtyř evropských „jednorožců“ v oblasti obranných technologií – tedy firem s hodnotou přes 1 miliardu eur – působí právě v oblasti dronů. Patří mezi ně německé společnosti Helsing a Quantum Systems a portugalský výrobce Tekever.
Země na východním křídle NATO, včetně Estonska, nyní využívají tyto inovativní společnosti – například Frankenburg – k budování tzv. „zdi proti dronům“. Tato iniciativa podporovaná Evropskou unií má propojit radary, akustické senzory, mobilní kamery, rušičky signálu a stíhače dronů, aby vznikl komplexní systém včasné detekce a neutralizace bezpilotních hrozeb.
