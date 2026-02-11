natoaktual.cz

    11. února 2026  20:28
    Obranná technologická firma Helsing, podporovaná zakladatelem Spotify Danielem Ekem, má dodat německým ozbrojeným silám sebevražedné bezpilotní letouny až za 1,46 miliardy eur.  

    ilustrační foto. | foto: DVIDS

    Na zakázkách vydělá i berlínský výrobce dronů Stark, podporovaný Peterem Thielem, zakladatelem PayPalu, který by mohl získat až 2,86 miliardy eur. Mnichovská společnost Helsing patří mezi největší evropské obranné startupy a vyrábí útočné drony i bezpilotní stíhací letouny.

    Ekova dlouhodobá podpora Helsingu je kontroverzní. Jeho investiční firma Prima Materia je klíčovým investorem a Ek je jejím spolupředsedou. Nedávná investice zhruba 693 milionů dolarů vyvolala výzvy k bojkotu, když někteří umělci stáhli svou hudbu ze Spotify na protest proti financování vojenských technologií.

    „Ekonomická zátěž, která byla dlouho kladena na umělce, je nyní doplněna morální a etickou zátěží, kdy těžce vydělané peníze fanoušků a tvůrčí úsilí hudebníků nakonec financují smrtící, dystopické technologie,“ uvedla skupina Massive Attack, která Spotify bojkotovala. Spotify opakovaně zdůrazňuje, že je od Prima Materia oddělené. Ek odstoupil z funkce generálního ředitele, zůstal však výkonným předsedou.

    Helsing má smlouvy s Francií, Velkou Británií, Estonskem a Ukrajinou, přičemž firma popřela zprávy o problémech svých systémů na frontě. Zároveň roste využívání umělé inteligence ve válčení, což vyvolává obavy z nespolehlivosti technologií.

    Zdroj: Gizmodo (USA)

    vst; natoaktual.cz

