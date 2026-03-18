    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Starmer vyzývá spojence: Soustřeďme se na Ukrajinu

    18. března 2026  10:11
    Britský premiér Keir Starmer prohlásil, že mezinárodní pozornost musí i navzdory probíhajícímu americko-izraelskému konfliktu s Íránem zůstat zaměřena na Ukrajinu.  

    Britský premiér Keir Starmer. Ilustrační foto. | foto: Simon Dawson/No 10 Downing Street

    „Je zřejmé, že v Íránu a na Blízkém východě probíhá konflikt, ale nesmíme kvůli tomu ztratit ze zřetele, co se děje na Ukrajině, ani potřebu pokračovat v její podpoře,“ řekl Starmer při přivítání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v premiérské rezidenci a kanceláři na adrese Downing Street 10 v Londýně.

    Zelenskyj informoval Starmera o nejnovějším vývoji ruské války proti Ukrajině, o otázkách energetické bezpečnosti i o pokračujícím diplomatickém úsilí se Spojenými státy a Ruskem. Schůzky se zúčastnil také generální tajemník NATO Mark Rutte.

    Downing Street zároveň oznámila plány na nové britsko-ukrajinské partnerství v oblasti obrany a průmyslu, zaměřené na společnou výrobu a dodávky dronů a dalších vojenských technologií. Součástí dohody je i britský příspěvek ve výši 579 000 eur na vznik nového Centra excelence pro umělou inteligenci v Kyjevě. To má sdružit odborníky, kteří budou pracovat na tom, jak technologie co nejlépe využít k posílení ukrajinské pozice na bojišti.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    aam; natoaktual.cz

