„Je zřejmé, že v Íránu a na Blízkém východě probíhá konflikt, ale nesmíme kvůli tomu ztratit ze zřetele, co se děje na Ukrajině, ani potřebu pokračovat v její podpoře,“ řekl Starmer při přivítání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v premiérské rezidenci a kanceláři na adrese Downing Street 10 v Londýně.
Zelenskyj informoval Starmera o nejnovějším vývoji ruské války proti Ukrajině, o otázkách energetické bezpečnosti i o pokračujícím diplomatickém úsilí se Spojenými státy a Ruskem. Schůzky se zúčastnil také generální tajemník NATO Mark Rutte.
Downing Street zároveň oznámila plány na nové britsko-ukrajinské partnerství v oblasti obrany a průmyslu, zaměřené na společnou výrobu a dodávky dronů a dalších vojenských technologií. Součástí dohody je i britský příspěvek ve výši 579 000 eur na vznik nového Centra excelence pro umělou inteligenci v Kyjevě. To má sdružit odborníky, kteří budou pracovat na tom, jak technologie co nejlépe využít k posílení ukrajinské pozice na bojišti.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)