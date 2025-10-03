natoaktual.cz

    3. října 2025  15:38
    Britský premiér Keir Starmer na summitu Evropského politického společenství (EPC) v Kodani zdůraznil nutnost nepolevit v podpoře Ukrajiny, která se téměř čtyři roky brání ruské agresi.  

    Britský premiér Keir Starmer | foto: @10DowningStreet

     Varoval také před neustálou hrozbou ze strany Moskvy, která ohrožuje nejen Ukrajinu, ale i Evropu, a vyzval k pevné spolupráci v rámci Severoatlantické aliance.

    „Ekonomický tlak má dopad a musíme v něm pokračovat prostřednictvím dalších sankcí, zaměřených zejména na energetiku a na takzvanou stínovou ruskou flotilu,“ prohlásil Starmer.

    EPC bylo založeno v roce 2022 z iniciativy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona jako reakce na ruskou válku proti Ukrajině. Bylo navrženo jako fórum pro dialog a spolupráci mezi evropskými zeměmi se zaměřením na ruskou válku na Ukrajině a evropskou bezpečnost. Schůzky se účastní také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

