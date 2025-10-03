Varoval také před neustálou hrozbou ze strany Moskvy, která ohrožuje nejen Ukrajinu, ale i Evropu, a vyzval k pevné spolupráci v rámci Severoatlantické aliance.
„Ekonomický tlak má dopad a musíme v něm pokračovat prostřednictvím dalších sankcí, zaměřených zejména na energetiku a na takzvanou stínovou ruskou flotilu,“ prohlásil Starmer.
EPC bylo založeno v roce 2022 z iniciativy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona jako reakce na ruskou válku proti Ukrajině. Bylo navrženo jako fórum pro dialog a spolupráci mezi evropskými zeměmi se zaměřením na ruskou válku na Ukrajině a evropskou bezpečnost. Schůzky se účastní také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)