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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Starmer hledá dalších 15 miliard liber na britskou obranu

    1. července 2026  19:38
    Britský premiér Keir Starmer oznámil, že navýšení vojenských výdajů o 15 miliard liber bude financováno škrty v investičních rozpočtech jiných oblastí. Učinil tak při představení dlouho odkládaného plánu Spojeného království na investice do obrany.  

    Britský premiér Keir Starmer | foto: @10DowningStreet

    Na tento plán má navázat Starmerův nástupce – podle všeobecného očekávání Andy Burnham, který se k plánu zatím nevyjádřil.

    Ministerstvo financí potvrdilo, že se zatím podařilo najít úspory ve výši pouze 10,3 miliardy liber, takže zbývající 4,7 miliardy liber bude muset Burnham najít ve svém prvním podzimním rozpočtu.

    Starmer uvedl, že obranný investiční plán (Defence Investment Plan) zvrátí „postupné vyprazdňování“ ozbrojených sil za vlády Konzervativní strany. Vyloučil další zadlužování kvůli financování tohoto navýšení – peníze se místo toho najdou prostřednictvím jednoprocentních škrtů v dlouhodobých investičních rozpočtech ostatních vládních resortů.

    Podle premiéra plán nyní zvýší vojenský rozpočet na 2,7 % hrubého domácího produktu (HDP) do roku 2029 a nasměruje Spojené království k plnění hlavního cíle Severoatlantické aliance ve výdajích na obranu ve výši 3,5 % HDP do roku 2035.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    rku; natoaktual.cz

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