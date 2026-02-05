natoaktual.cz

    5. února 2026  14:55
    Satelitní internet se změnil z okrajové komerční služby na klíčovou strategickou infrastrukturu.  

    ilustrační foto | foto: @DefenceU

    Ukázalo se to v lednu 2026, kdy Írán během masových protestů celostátně zablokoval přístup k internetu, aby omezil komunikaci a tok informací do zahraničí. Satelitní připojení, zejména prostřednictvím systému Starlink, se krátce stalo jedním z mála dostupných komunikačních kanálů. Íránské úřady však následně nasadily prostředky radiofrekvenčního rušení a zabavovaly terminály, čímž se snažily tuto alternativu zcela zlikvidovat.

    Podobná kontroverze týkající se Starlinku se vyskytla na Ukrajině. Ukrajinské úřady uvedly, že ruské síly využívaly terminály Starlink na bezpilotních prostředcích k vedení útoků, včetně úderů na civilní infrastrukturu. Po konzultacích s Kyjevem společnost SpaceX přistoupila k technickým opatřením, která měla zabránit využívání služby ruskými drony.

    Rozhodnutí soukromé firmy tak mělo operační dopady na bojišti, což může nasvědčovat o posunu, kdy vojenské plány budou muset zohledňovat roli soukromých společností jako aktivních hráčů a nikoli jako pasivních poskytovatelů.

    Tyto případy odhalují zásadní mezeru v mezinárodním právu. Stávající právní rámce, včetně kosmického práva, neřeší otázky rušení signálu, kybernetických zásahů ani roli soukromých provozovatelů satelitních sítí v ozbrojených konfliktech. Stejně tak humanitární právo počítá s jasným dělením na civilní a vojenskou infrastrukturu, kterému však nové užití komerčních satelitů také může odporovat. Výsledkem je právní šedá zóna, v níž se satelitní infrastruktura stává novou doménou konfliktu bez jasně stanovených pravidel.

    Zdroj: Military.com (USA)

    dkr; natoaktual.cz

