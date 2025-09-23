Hlavním městem Srbska pochodovalo deset tisíc vojáků, zatímco dav mával národními vlajkami. Akce byla součástí oslav Dnu srbské jednoty a zároveň odrážela složitou politiku země, která usiluje o vstup do Evropské unie, a přitom posiluje své vojenské vazby na Rusko, Čínu, Izrael či Spojené arabské emiráty.
Podle oficiálních vyjádření šlo o dosud největší ukázku vojenské síly Srbska. Prezident Aleksandar Vučić prohlásil, že přehlídka podtrhla schopnost země bránit svou nezávislost a svrchovanost a zároveň působit jako odstrašující prostředek proti zahraničním agresorům.
Opoziční lídři však tvrdí, že přehlídka nesloužila ani tak k představení síly armády, jako spíše k upevnění Vučićovy moci. Pořádková policie zabránila několika univerzitním studentům a dalším opozičním příznivcům, kteří už deset měsíců pořádají protikorupční protesty, připojit se k divákům.
Zdroj: Euronews (Francie)