    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Srbsko předvedlo největší vojenskou přehlídku, balancuje mezi EU a zbrojními kontrakty

    23. září 2025  15:33
    V Bělehradě proběhla dosud největší vojenská přehlídka Srbska.  

    Letoun MiG-29 srbského letectva | foto: Srbské vzdušné síly

    Hlavním městem Srbska pochodovalo deset tisíc vojáků, zatímco dav mával národními vlajkami. Akce byla součástí oslav Dnu srbské jednoty a zároveň odrážela složitou politiku země, která usiluje o vstup do Evropské unie, a přitom posiluje své vojenské vazby na Rusko, Čínu, Izrael či Spojené arabské emiráty.

    Podle oficiálních vyjádření šlo o dosud největší ukázku vojenské síly Srbska. Prezident Aleksandar Vučić prohlásil, že přehlídka podtrhla schopnost země bránit svou nezávislost a svrchovanost a zároveň působit jako odstrašující prostředek proti zahraničním agresorům.

    Opoziční lídři však tvrdí, že přehlídka nesloužila ani tak k představení síly armády, jako spíše k upevnění Vučićovy moci. Pořádková policie zabránila několika univerzitním studentům a dalším opozičním příznivcům, kteří už deset měsíců pořádají protikorupční protesty, připojit se k divákům.

    Zdroj: Euronews (Francie)

    natoaktual.cz

