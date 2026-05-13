Dvoutýdenního cvičení se účastní přibližně 600 vojáků ze Srbska, Itálie, Rumunska a Turecka, zatímco plánovači a pozorovatelé přijeli také z Francie, Německa, Černé Hory, Velké Británie a Spojených států. „Tato spolupráce je zaměřena na zachování míru a stability v regionu,“ uvedlo srbské ministerstvo obrany.
Fotografie zveřejněné srbským ministerstvem obrany ukazují srbské a alianční vojáky společně ve výcvikovém prostoru u Bujanovace na jihu Srbska vedle obrněné techniky obou stran. Srbské ministerstvo obrany uvedlo, že cílem spolupráce je zachování míru a stability v regionu. Podle velitele britského námořnictva Iana Kewleyho obě strany během příprav cvičení bez problémů sdílely zkušenosti a plánovací postupy.
Cvičení probíhá v rámci programu Partnerství pro mír, jehož je Srbsko součástí téměř 20 let. Země se pravidelně účastní cvičení s členskými státy NATO, jde však o první cvičení organizované přímo s Aliancí. NATO zůstává v Srbsku citlivým tématem kvůli bombardování Jugoslávie v roce 1999 a pokračující přítomnosti aliančních sil v Kosovu. Srbsko zároveň zachovává politiku vojenské neutrality a udržuje vztahy jak s NATO, tak s Ruskem.
Zdroj: Al Jazeera (Katar)