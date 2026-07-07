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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Spor o náklady brzdí modernizaci palivovodů NATO

    7. července 2026  11:42
    Jednání o modernizaci vojenského systému palivovodů Severoatlantické aliance narážejí na odpor části členských států kvůli odhadovaným nákladům ve výši 26 miliard eur.  

    Energetický závod (ilustrační foto) | foto: Evropská unie

    Projekt počítá s rozšířením stávající sítě z období studené války do novějších členských zemí na východě a severu Evropy.

    Současný systém využívá 10 000 kilometrů dlouhou síť vysokotlakých potrubí k přepravě rafinovaných produktů, jako je letecké palivo, benzín a nafta, do skladů, na vojenská a civilní letiště, do rafinerií a přístavů ve 12 zemích NATO.

    Zastánci rychlé dohody tvrdí, že rozšíření infrastruktury je nezbytné pro přesuny vojsk na východním křídle Aliance a zároveň by demonstrovalo větší evropskou odpovědnost za obranu. Podporují jej zejména Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a pobaltské státy.

    Skeptické státy upozorňují na vysoké náklady a dlouhodobý charakter investic do infrastruktury určené pro vojenské prostředky, které by po skončení renovací mohly být už zastaralé.

    Francie, Španělsko, Turecko a Spojené království podle diplomatů nechtějí projekt schválit už na summitu NATO v Ankaře. Výstavba a modernizace systému by podle odhadů trvala až 30 let a šlo by o nejdražší společně financovanou iniciativu v historii Aliance.

    Zdroj: Politico (Belgie)

    dkr; natoaktual.cz

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