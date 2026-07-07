Projekt počítá s rozšířením stávající sítě z období studené války do novějších členských zemí na východě a severu Evropy.
Současný systém využívá 10 000 kilometrů dlouhou síť vysokotlakých potrubí k přepravě rafinovaných produktů, jako je letecké palivo, benzín a nafta, do skladů, na vojenská a civilní letiště, do rafinerií a přístavů ve 12 zemích NATO.
Zastánci rychlé dohody tvrdí, že rozšíření infrastruktury je nezbytné pro přesuny vojsk na východním křídle Aliance a zároveň by demonstrovalo větší evropskou odpovědnost za obranu. Podporují jej zejména Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a pobaltské státy.
Skeptické státy upozorňují na vysoké náklady a dlouhodobý charakter investic do infrastruktury určené pro vojenské prostředky, které by po skončení renovací mohly být už zastaralé.
Francie, Španělsko, Turecko a Spojené království podle diplomatů nechtějí projekt schválit už na summitu NATO v Ankaře. Výstavba a modernizace systému by podle odhadů trvala až 30 let a šlo by o nejdražší společně financovanou iniciativu v historii Aliance.
Zdroj: Politico (Belgie)