Landry podle něj povede tuto misi jako zvláštní vyslanec pro Grónsko, autonomní součást Dánského království.
Krok rozlítil Kodaň, která oznámila, že si od amerického velvyslance vyžádá vysvětlení. Grónský premiér prohlásil, že ostrov si musí rozhodnout o své vlastní budoucnosti a že jeho územní celistvost musí být respektována. Guvernér Landry pak v příspěvku na síti X napsal, že je pro něj ctí sloužit v dobrovolnické pozici a usilovat o to, aby se Grónsko stalo součástí USA.
Grónsko leží v Arktidě mezi Severní Amerikou a Evropou, což z něj činí klíčový bod pro bezpečnostní plánování USA i NATO. Spojené státy zde udržují vojenskou přítomnost už od druhé světové války, kdy se region stal strategicky významným pro obranu severního Atlantiku.
Zdroj: BBC (Velká Británie)