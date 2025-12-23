natoaktual.cz

    Spor o Grónsko: Trump po jmenování vyslance mluví o nutnosti ostrov získat

    23. prosince 2025  14:04
    Donald Trump vyvolal nový spor s Dánskem poté, co jmenoval zvláštního amerického vyslance pro Grónsko Jeffa Landryho. Na dotaz BBC ohledně nové role Landryho, republikánského guvernéra Louisiany, Trump uvedl, že Spojené státy potřebují Grónsko kvůli národní bezpečnosti a že „ho musí mít“.  

    Americký prezident Donald Trump. | foto: NATO

    Landry podle něj povede tuto misi jako zvláštní vyslanec pro Grónsko, autonomní součást Dánského království.

    Krok rozlítil Kodaň, která oznámila, že si od amerického velvyslance vyžádá vysvětlení. Grónský premiér prohlásil, že ostrov si musí rozhodnout o své vlastní budoucnosti a že jeho územní celistvost musí být respektována. Guvernér Landry pak v příspěvku na síti X napsal, že je pro něj ctí sloužit v dobrovolnické pozici a usilovat o to, aby se Grónsko stalo součástí USA.

    Grónsko leží v Arktidě mezi Severní Amerikou a Evropou, což z něj činí klíčový bod pro bezpečnostní plánování USA i NATO. Spojené státy zde udržují vojenskou přítomnost už od druhé světové války, kdy se region stal strategicky významným pro obranu severního Atlantiku.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

