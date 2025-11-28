natoaktual.cz

    EU přehodnocuje obchodní dohodu se SAE kvůli přeprodeji evropských zbraní do Súdánu

    28. listopadu 2025  18:16
    Někteří europoslanci požadují, aby Evropská unie přerušila jednání o dohodě volného obchodu se Spojenými arabskými emiráty (SAE).  

    Humanitární katastrofa v Súdánu | foto: @UN

    Impulsem jsou obvinění, že SAE posílají evropské zbraně milicím v Súdánu. Navazuje to na vyšetřování expertní skupiny Organizace spojených národů, která zkoumá nález evropských zbraní v zásobovacím konvoji polovojenských jednotek rychlé podpory (RSF), a také na zprávu organizace Amnesty International, podle níž RSF získává evropské zbraně právě prostřednictvím přeprodeje přes SAE. To vláda SAE opakovaně popírá. Súdánská vláda prý může potvrdit zprávy o použití zahraničních zbraní RSF.

    Občanská válka v Súdánu trvá od roku 2023 a vede ji převážně dvojice soupeřících frakcí mezinárodně uznávaných súdánských ozbrojených sil (SAF) a RSF. Jejich boj o moc přiměl podle OSN k vysídlení asi 13 milionů lidí a vyžádal si pravděpodobně na 150 tisíc obětí. Na to konto mají někteří europoslanci strach, že občanská válka v Súdánu přiměje uprchlíky hledat bezpečí v Evropě.

    Amnesty však varuje před obnovováním narativu migrační krize. „Místo vyvolávání strachu z migrace by měli evropští lídři využít všechny své diplomatické možnosti, aby přiměli válčící strany ukončit devastující útoky na civilisty v Súdánu,“ uvedla ředitelka kanceláře Amnesty International při EU Eve Geddie.

    Europoslanci připravují rezoluci, která má vyzvat k výraznému navýšení pomoci EU na zmírnění zhoršující se humanitární krize v Súdánu. Také budou požadovat zásah proti mezinárodnímu obchodu se zlatem a nerostnými surovinami těženými v Súdánu, z jejichž prodeje jsou financovány súdánské milice. I když nejsou právně závazné, rezoluce Evropského parlamentu tlačí vlády členských států EU k jednání.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    ass; natoaktual.cz

