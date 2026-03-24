Oba státníci hodnotili dopady zesilující vojenské aktivity v regionu, včetně rizik pro globální námořní trasy a širší ekonomiku, a vyměnili si názory na možnosti deeskalace.
Hovořili také o íránských útocích zaměřených na civilní infrastrukturu ve Spojených arabských emirátech i v dalších částech regionu. Rutte útoky odsoudil s tím, že porušují mezinárodní právo i Chartu OSN, a vyjádřil podporu krokům, které Spojené arabské emiráty přijaly na ochranu své bezpečnosti a územní celistvosti.
V posledních týdnech napětí v regionu dále roste. Írán podnikl raketové a dronové útoky na několik zemí včetně Spojených arabských emirátů, které si vyžádaly oběti a způsobily škody na infrastruktuře.
Zdroj: Sana (Sýrie)