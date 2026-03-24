    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Prezident Spojených arabských emirátů a šéf NATO jednali o regionálním napětí

    24. března 2026  16:08
    Prezident Spojených arabských emirátů, šejk Muhammad bin Zájid Ál Nahján, a generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte jednali o eskalaci napětí na Blízkém východě.  

    Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte | foto: NATO Photos

    Oba státníci hodnotili dopady zesilující vojenské aktivity v regionu, včetně rizik pro globální námořní trasy a širší ekonomiku, a vyměnili si názory na možnosti deeskalace.

    Hovořili také o íránských útocích zaměřených na civilní infrastrukturu ve Spojených arabských emirátech i v dalších částech regionu. Rutte útoky odsoudil s tím, že porušují mezinárodní právo i Chartu OSN, a vyjádřil podporu krokům, které Spojené arabské emiráty přijaly na ochranu své bezpečnosti a územní celistvosti.

    V posledních týdnech napětí v regionu dále roste. Írán podnikl raketové a dronové útoky na několik zemí včetně Spojených arabských emirátů, které si vyžádaly oběti a způsobily škody na infrastruktuře.

    Zdroj: Sana (Sýrie)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

