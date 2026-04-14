Původně měly Spojené státy postup koordinovat s dalšími zeměmi, nakonec se však opatření vztahuje pouze na lodě směřující do íránských přístavů. „Blokáda začne brzy. Další země se této blokády zúčastní,“ uvedl Trump v nedělním příspěvku na Truth Social.
Velká Británie a Francie uvedly, že se do bojů nenechají vtáhnout a místo toho pracují na iniciativě k obnovení plavby v Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází pětina světových dodávek ropy. „Moje rozhodnutí je zcela jasné: bez ohledu na tlak — a ten je značný — se nenecháme zatáhnout do války,“ uvedl britský premiér Keir Starmer. Francie chce svolat mezinárodní konferenci k vytvoření obranné mise, která by po skončení konfliktu zajistila bezpečný průjezd lodí. „Tato přísně obranná mise, oddělená od válčících stran, bude nasazena, jakmile to situace umožní,“ sdělil francouzský prezident Emanuel Macron.
Evropské státy jsou podle diplomatů ochotny se zapojit až po dosažení trvalého příměří a dohody s Íránem. Navrhovaná mise by měla mít obranný charakter a zahrnovat koordinaci vojenských plavidel při doprovodu tankerů. Někteří diplomaté však zpochybňují, zda by Spojené státy takovou iniciativu podpořily, zatímco Turecko vyzvalo k řešení situace diplomatickou cestou.
Zdroj: Reuters (Velká Británie)