15:50

Dvanáct členských států Severoatlantické aliance se zavázalo vyvinout a zavést novou digitální síť v rámci projektu Allied Software for Cloud and Edge Services (ACE). Iniciativa má do roku 2030 poskytnout aliančním jednotkám v terénu bezpečný systém pro vytváření, sdílení a ukládání utajovaných informací.