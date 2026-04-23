Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    23. dubna 2026  14:12
    Španělský parlament odmítl návrh levicové strany Podemos na uspořádání nového referenda o členství země v Severoatlantické alianci.  

    Španělský premiér Pedro Sánchez | foto: @Soc_Intl

    Návrh, který měl připomenout 40. výročí referenda z roku 1986, nezískal podporu většiny poslanců. Podemos chtělo otázku setrvání v Alianci znovu předložit veřejnosti k rozhodnutí.

    Proti hlasovaly hlavní politické síly včetně vládní PSOE, opoziční Lidové strany, Vox, PNV i Junts pro Katalánsko. Vládní partner Sumar se zdržel, zatímco návrh podpořily pouze ERC a Bildu spolu s Podemos. Návrh na uspořádání referenda o pokračování členství Španělska v NATO tak nebyl přijat.

    Podle Podemos by referendum mělo reagovat na nízkou podporu členství, kdy podle strany podporuje setrvání v NATO pouze menší část populace. Předsedkyně strany Ione Belarra kritizovala Spojené státy americké, vedení NATO i Evropskou komisi a obvinila je z militarizace. Zároveň uvedla, že cílem návrhu bylo obnovit zahraniční politiku založenou na míru, mezinárodním právu a spolupráci a vrátil rozhodování o otázkách války a míru občanům.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    vst; natoaktual.cz

