Návrh, který měl připomenout 40. výročí referenda z roku 1986, nezískal podporu většiny poslanců. Podemos chtělo otázku setrvání v Alianci znovu předložit veřejnosti k rozhodnutí.
Proti hlasovaly hlavní politické síly včetně vládní PSOE, opoziční Lidové strany, Vox, PNV i Junts pro Katalánsko. Vládní partner Sumar se zdržel, zatímco návrh podpořily pouze ERC a Bildu spolu s Podemos. Návrh na uspořádání referenda o pokračování členství Španělska v NATO tak nebyl přijat.
Podle Podemos by referendum mělo reagovat na nízkou podporu členství, kdy podle strany podporuje setrvání v NATO pouze menší část populace. Předsedkyně strany Ione Belarra kritizovala Spojené státy americké, vedení NATO i Evropskou komisi a obvinila je z militarizace. Zároveň uvedla, že cílem návrhu bylo obnovit zahraniční politiku založenou na míru, mezinárodním právu a spolupráci a vrátil rozhodování o otázkách války a míru občanům.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)