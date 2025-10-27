Oznámil to premiér Pedro Sánchez před zahájením summitu Evropské unie v Bruselu s tím, že země zůstává plně oddána Atlantické alianci i obraně Ukrajiny na všech úrovních.
„Logicky jsme během všech těchto týdnů, od chvíle, kdy byla tato iniciativa NATO spuštěna, zkoumali, jaké společné nákupy můžeme realizovat,“ řekl premiér Sánchez novinářům před začátkem summitu lídrů EU v Bruselu.
Rozhodnutí následovalo po telefonátu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který zdůraznil naléhavou potřebu posílit obranu proti ruským útokům. Možnosti zapojení do programu nazvaného PURL (Seznam prioritních požadavků Ukrajiny) probírala také ministryně obrany Margarita Robles se svým ukrajinským protějškem Denysem Šmyhalem. Zatím však není jasné, jakou částkou Madrid do iniciativy přispěje.
Iniciativu PURL spustil v červenci americký prezident Donald Trump s cílem urychlit společné nákupy zbraní ze skladů v USA i Evropě. Podle Severoatlantické aliance se k programu připojila už více než polovina členských států, včetně Nizozemska, Německa, Kanady a Dánska.
Zdroj: Euractiv (Belgie)