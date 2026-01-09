„Důsledná rozhodnutí Španělska o posílení protivzdušné obrany v pobaltském regionu jsou jasnou demonstrací politické vůle a závazku NATO ke kolektivní obraně,“ uvedl litevský ministr národní obrany Robertas Kaunas. Systémy rozmístěné na litevské letecké základně v Šiauliai provozuje taktická jednotka Lobo španělských vzdušných a kosmických sil. Devítičlenný tým zajišťuje nepřetržité monitorování vymezeného vzdušného prostoru a jeho úkolem je chránit východní hranici NATO před neidentifikovanými drony a balóny.
Systém Crow kombinuje radary, sledovací kamery, senzory a prostředky elektronického boje a funguje jako ochranný štít nad kritickou infrastrukturou, letišti a vojenskými jednotkami. Španělsko zároveň vede 70. misi NATO Air Policing v Litvě, přičemž španělské letectvo operuje se stíhačkami F/A-18 Hornet z letecké základny Šiauliai v rámci rotačního modelu protivzdušné obrany Aliance.
Zdroj: Defence Industry Europe (Polsko)