natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Španělsko nasadilo v Litvě protidronový systém Crow

    9. ledna 2026  14:37
    Španělsko nasadilo v Litvě svůj systém Crow pro boj s bezpilotními prostředky (UAS), jehož cílem je zlepšit detekci, sledování a neutralizaci dronů představujících potenciální hrozbu pro vojenské jednotky a kritickou infrastrukturu. Toto nasazení má posílit protivzdušnou obranu a ochranná opatření na východním křídle Severoatlantické aliance.  

    ilustrační snímek | foto: kam.lt

    „Důsledná rozhodnutí Španělska o posílení protivzdušné obrany v pobaltském regionu jsou jasnou demonstrací politické vůle a závazku NATO ke kolektivní obraně,“ uvedl litevský ministr národní obrany Robertas Kaunas. Systémy rozmístěné na litevské letecké základně v Šiauliai provozuje taktická jednotka Lobo španělských vzdušných a kosmických sil. Devítičlenný tým zajišťuje nepřetržité monitorování vymezeného vzdušného prostoru a jeho úkolem je chránit východní hranici NATO před neidentifikovanými drony a balóny.

    Systém Crow kombinuje radary, sledovací kamery, senzory a prostředky elektronického boje a funguje jako ochranný štít nad kritickou infrastrukturou, letišti a vojenskými jednotkami. Španělsko zároveň vede 70. misi NATO Air Policing v Litvě, přičemž španělské letectvo operuje se stíhačkami F/A-18 Hornet z letecké základny Šiauliai v rámci rotačního modelu protivzdušné obrany Aliance.

    Zdroj: Defence Industry Europe (Polsko)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media