Jde mimo jiné o nová bojová vozidla, modernizaci fregat F-100, elektronický boj či víceúčelové vrtulníky. Programy jsou součástí širšího průmyslového a technologického plánu, na který Madrid v roce 2024 vyčlenil více než 10,7 miliardy eur s důrazem na zapojení domácího obranného průmyslu. Vedle těchto modernizačních programů předloží Španělsko také plán na navýšení počtu vojáků.
Sporným bodem zůstává výše obranných výdajů. Zatímco španělská vláda tvrdí, že cíle NATO lze splnit s výdaji kolem 2,1 % HDP, Aliance považuje za nezbytných alespoň 3,5 %. Španělsko zároveň udržuje zhruba 4 000 vojáků v zahraničních misích, především na východním křídle NATO, a označuje rok 2025 z hlediska obranných investic za velmi úspěšný.
Zdroj: Euronews (Francie)