Podle informací z vojenských zdrojů jde o krok nad rámec dřívějšího rozhodnutí neumožnit Spojeným státům využívat společné vojenské základny.
Omezení nutí americká letadla obcházet území členské země Severoatlantické aliance při přesunech na Blízký východ, přičemž výjimky platí pouze pro nouzové situace. Ministr hospodářství Carlos Cuerpo uvedl, že opatření odpovídá postoji Španělska nepodílet se na konfliktu, který považuje za jednostranný a v rozporu s mezinárodním právem.
Španělský premiér Pedro Sánchez patří mezi výrazné kritiky amerických a izraelských útoků na Írán, které označil za neuvážené a nezákonné. Prezident Donald Trump v reakci pohrozil omezením obchodních vztahů se Španělskem po předchozím odmítnutí využití vojenských základen.
