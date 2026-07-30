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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Španělsko investuje 62 milionů eur do francouzských vojenských satelitů

    30. července 2026  18:43
    Španělská vláda schválila investici ve výši 62 milionů eur, kterou prodloužila dohodu o využívání francouzského vojenského satelitního systému CSO až do roku 2033.  

    ilustrační foto. | foto: Forsvarsmakten

    Včetně práv na pořizování snímků a údržby pozemního segmentu dosáhne hodnota spolupráce mezi lety 2027 a 2033 přibližně 90 milionů eur. Konstelace tří průzkumných družic CSO poskytuje španělským ozbrojeným silám optické i infračervené snímky s vysokým rozlišením, které se využívají pro zpravodajství i plánování vojenských operací.

    Spolupráce obou zemí v oblasti satelitního průzkumu trvá již od roku 1995, kdy Španělsko získalo přístup k programu Helios. Přestože Madrid rozvíjí vlastní projekty jako satelit PAZ II a nakupuje data i od amerických dodavatelů, žádný z těchto projektů zatím nenabízí stejné schopnosti jako systém CSO. Prodloužení dohody proto Španělsku zajistí nepřetržitá data a zároveň poskytne více času na budování vlastních vesmírných kapacit.

    Válka na Ukrajině ukázala rostoucí význam evropských vojenských satelitních systémů, které doplňují americkou zpravodajskou podporu. Vedle Španělska rozvíjí spolupráci s francouzským kosmickým průmyslem v oblasti průzkumu a zabezpečené komunikace také Polsko.

    Podobné projekty posilují postavení Francie jako jednoho z hlavních evropských poskytovatelů vojenských vesmírných technologií.

    Zdroj: Defence24 (Polsko)

    maj; natoaktual.cz

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