natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Španělské vláda zrušila zakázku na vybavení od Huawei

    1. září 2025  10:41
    Španělská vláda se rozhodla zrušit zakázku, kterou získala společnost Telefónica na modernizaci části optické sítě RedIRIS zařízeními Huawei.  

    Španělský premiér Pedro Sánchez | foto: @Soc_Intl

     Tuto síť využívají státní instituce včetně ministerstva obrany, ale také univerzity a výzkumná centra.

    Infrastruktura o délce více než 15 000 kilometrů obsahuje technologie čínské společnosti už od roku 2020. Madrid se však nyní rozhodl změnit strategii s cílem posílit technologickou autonomii země. Rozhodnutí přichází v době rostoucích mezinárodních obav ohledně společnosti Huawei, která je dlouhodobě spojována s podezřeními z kybernetické špionáže kvůli svým úzkým vazbám na čínskou vládu.

    Výrazný tlak přicházel i z Washingtonu. Před dvěma týdny administrativa Donalda Trumpa vyzvala vládu Pedra Sáncheze, aby zrušila kontrakt s Huawei v hodnotě 12,3 milionu eur, a varovala, že neuposlechnutí požadavku by mohlo ohrozit spolupráci mezi oběma zeměmi v oblasti zpravodajských služeb.

    Do debaty se zapojila také Evropská komise. Brusel vyzval členské státy, aby omezily či přímo vyloučily Huawei ze svých 5G sítí s odůvodněním, že její účast představuje vážné riziko pro evropskou kybernetickou bezpečnost.

    Zdroj: Euronews(Francie)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media