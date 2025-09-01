Tuto síť využívají státní instituce včetně ministerstva obrany, ale také univerzity a výzkumná centra.
Infrastruktura o délce více než 15 000 kilometrů obsahuje technologie čínské společnosti už od roku 2020. Madrid se však nyní rozhodl změnit strategii s cílem posílit technologickou autonomii země. Rozhodnutí přichází v době rostoucích mezinárodních obav ohledně společnosti Huawei, která je dlouhodobě spojována s podezřeními z kybernetické špionáže kvůli svým úzkým vazbám na čínskou vládu.
Výrazný tlak přicházel i z Washingtonu. Před dvěma týdny administrativa Donalda Trumpa vyzvala vládu Pedra Sáncheze, aby zrušila kontrakt s Huawei v hodnotě 12,3 milionu eur, a varovala, že neuposlechnutí požadavku by mohlo ohrozit spolupráci mezi oběma zeměmi v oblasti zpravodajských služeb.
Do debaty se zapojila také Evropská komise. Brusel vyzval členské státy, aby omezily či přímo vyloučily Huawei ze svých 5G sítí s odůvodněním, že její účast představuje vážné riziko pro evropskou kybernetickou bezpečnost.
Zdroj: Euronews(Francie)