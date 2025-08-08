Toto rozhodnutí přichází v době, kdy několik členských států NATO veřejně zpochybnilo své závazky vůči programu F-35 americké společnosti Lockheed Martin – a to mimo jiné kvůli obavám z postojů prezidenta Donalda Trumpa k Alianci.
Mluvčí španělského ministerstva obrany uvedl, že země již o nákupu F-35 neuvažuje. Bližší důvody nespecifikoval, ale pro deník Politico dodal, že „španělská varianta počítá se stávajícím letounem Eurofighter a budoucím systémem FCAS“.
Eurofighter Typhoon, o kterém se uvažuje, je víceúčelový stíhací letoun čtvrté generace vyvinutý konsorciem evropských výrobců: Airbus, BAE Systems a Leonardo. Systém Future Combat Air System (FCAS) je společnou iniciativou Francie, Německa a Španělska, jejímž cílem je vytvořit stíhačku šesté generace s plánovaným nasazením kolem roku 2040.
Zdroj: Business Insider (USA)