Krok následuje po žádosti regionální vlády o vyhlášení stavu nouze poté, co davy migrantů prolomily hraniční oplocení a překonávaly pobřežní vlnolamy, zatímco místní bezpečnostní složky přiznaly, že situaci přestávají zvládat. Premiér Pedro Sánchez přislíbil okamžitou reakci a mobilizaci všech potřebných prostředků k obnovení pořádku.
Podle předsedy regionální vlády Juana Jesúse Vivase čelí přibližně osmdesátitisícová Ceuta humanitární a sociální krizi celostátního významu. Přijímací středisko CETI je na hranici svých kapacit a podle oficiálních údajů si pokusy o překonání mořské hranice vyžádaly nejméně devět obětí. Španělské ministerstvo vnitra zároveň potvrdilo úzkou spolupráci s Marokem na návratu osob, které do Ceuty vstoupily nelegálně.
Přesná příčina náhlého nárůstu počtu migrantů zatím není známá. Pozornost se však soustředí mimo jiné na nedávné rozhodnutí španělského Nejvyššího soudu, podle něhož nelze migranty připlouvající do Ceuty po moři okamžitě vracet stejným způsobem jako při nelegálním překročení pozemní hranice.
Italský ministr zahraničí Antonio Tajani v souvislosti se situací dokonce vyzval k omezení schengenského prostoru vůči Španělsku.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)