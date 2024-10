Podle jihokorejského ministra obrany Kim Yong-hyuna se jedná o pravdivé zprávy. Severokorejští vojáci pravděpodobně bojují na Ukrajině po boku ruských jednotek. „Nasazení severokorejských vojenských jednotek je pravděpodobné kvůli vzájemným dohodám mezi Ruskem a Severní Koreou,“ uvedl Kim Yong-hyun.

Podle dlouhodobých tvrzení odborníků ruské síly vyžívají na Ukrajině severokorejské rakety, což obě strany popírají. K tomu Jižní Korea dlouhodobě prohlašuje, že Pchjongjang posílá do Ruska tisíce kontejnerů se zbraněmi k využití na Ukrajině. Tím pádem by byl přechod z technické podpory na vyslání vojáků do Ruska dalším logickým krokem.

Podle odborníků by měli severokorejští vojáci po boku Ruska nabrat reálné bojové zkušenosti a měli by být využiti jako další pracovní síla. Moskva a Pchjongjang jsou spojenci od vzniku Severní Koreje po druhé světové válce a jejich vztahy se po plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 ještě prohloubily.

Zdroj: France 24 (Francie)