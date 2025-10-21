natoaktual.cz

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Soul jedná s Polskem a NATO o obranné spolupráci

    21. října 2025  15:38
    Jižní Korea posiluje své vazby s evropskými partnery i Severoatlantickou aliancí.  

    Vlajky Jižní Koreje a NATO | foto: NATO Photos

    Šéf prezidentské kanceláře Kang Hoon-sik se ve Varšavě setkal s polským vicepremiérem a ministrem obrany Wladyslawem Kosiniakem-Kamyszem, s nímž projednal obrannou a ekonomickou spolupráci. Kang, který do Evropy zavítal jako zvláštní vyslanec prezidenta I Če-mjonga, zdůraznil význam strategického partnerství mezi Soulem a Varšavou. Polská strana potvrdila, že klíčovým tématem jednání byla spolupráce v obranném průmyslu, přenos technologií a dodávky zbraní pro polské ozbrojené síly.

    Podle místních médií jedná Soul s několika evropskými státy o zbrojních zakázkách v celkové hodnotě přes 56 miliard dolarů. Ve stejný den přijal ředitel Národní bezpečnostní kanceláře Wi Sung-lak v Soulu náměstkyni generálního tajemníka NATO Radmilu Šekerinskou. Oba představitelé ocenili rostoucí tempo kontaktů mezi Koreou a Aliancí, včetně červencového telefonátu prezidenta s Markem Ruttem a založení společného konzultativního orgánu pro obranný průmysl.

    „Bezpečnost euroatlantického a indo-pacifického regionu se stává stále více propojenou,“ uvedl Wi a dodal, že „korejská vláda bude i nadále posilovat partnerství mezi Koreou a NATO.“ Šekerinská s tímto hodnocením souhlasila a vyjádřila naději, že se partnerství bude dále prohlubovat. Zdůraznila přitom potřebu rozšířit spolupráci, zejména v obranném sektoru, který by NATO aktivně podporovalo.

    Zdroj: The Korea Herald (Jižní Korea)

    vst; natoaktual.cz

