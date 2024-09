Podle soudkyně zákaz Pentagonu týkající se HIV pozitivních osob, jež se chtějí přihlásit do amerických ozbrojených sil, přispívá k přetrvávající stigmatizaci nakažených osob a zároveň aktivně brání cílům armády při náboru. „Moderní věda změnila léčbu HIV. Asymptomatičtí HIV pozitivní příslušníci s nedetekovatelnou virovou zátěží dodržující léčbu, jsou schopni plnit všechny vojenské povinnosti, včetně nasazení po celém světě,“ uvedla Brinkema ve svém rozhodnutí.

Politika Pentagonu vůči HIV pozitivním Američanům v armádě nebo se zájmem o vstup do armády je v několika posledních letech zatížena právními spory. V roce 2022 Brinkema ve dvou případech zrušila vojenský zákaz vstupu HIV pozitivních osob do ozbrojených sil. Ministr obrany Lloyd Austin následně uveřejnil rozhodnutí, že lidé pozitivní na HIV již nebudou mít automaticky zakázáno působit v amerických ozbrojených silách. Pentagon svou politiku vždy obhajoval různými argumenty, včetně toho, že péče o HIV pozitivní příslušníky by byla finanční zátěží a že nasazení by mohlo způsobit opětovný nárůst viru v jedinci.

Zdroj: CNN(USA)