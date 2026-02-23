Uvedl to ministr prezidentské kanceláře Khadar Hussein Abdi. Somálská vláda v Mogadišu jej nadále považuje za součást státu, zatímco region pokračuje v úsilí o mezinárodní uznání; v prosinci jeho nezávislost uznal Izrael.
Představitelé Somalilandu tvrdí, že jeho území je bohaté na lithium, koltan a další suroviny, nezávislé studie však chybějí. Prezident již dříve naznačil možnost poskytnout výsadní přístup k nerostům také Izraeli a ministr nevyloučil ani izraelskou vojenskou přítomnost.
Somálský prezident Hasan Šejk Mohamúd označil izraelské uznání za porušení suverenity země. Africká unie a většina arabských států podpořily Somálsko. Spojené státy uznaly právo Izraele tento krok učinit, avšak samy Somaliland zatím neuznaly.
Zdroj: France 24 (Francie)