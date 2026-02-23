natoaktual.cz

    Somaliland nabízí USA přístup k nerostům a vojenským základnám

    23. února 2026  11:22
    Somaliland, který se od roku 1991 považuje za nezávislý na Somálsku, je připraven poskytnout Spojeným státům americkým výhradní přístup ke svým nerostným surovinám i možnost zřízení vojenských základen.  

    ilustrační foto | foto: UN Photos

    Uvedl to ministr prezidentské kanceláře Khadar Hussein Abdi. Somálská vláda v Mogadišu jej nadále považuje za součást státu, zatímco region pokračuje v úsilí o mezinárodní uznání; v prosinci jeho nezávislost uznal Izrael.

    Představitelé Somalilandu tvrdí, že jeho území je bohaté na lithium, koltan a další suroviny, nezávislé studie však chybějí. Prezident již dříve naznačil možnost poskytnout výsadní přístup k nerostům také Izraeli a ministr nevyloučil ani izraelskou vojenskou přítomnost.

    Somálský prezident Hasan Šejk Mohamúd označil izraelské uznání za porušení suverenity země. Africká unie a většina arabských států podpořily Somálsko. Spojené státy uznaly právo Izraele tento krok učinit, avšak samy Somaliland zatím neuznaly.

    Zdroj: France 24 (Francie)

    natoaktual.cz

