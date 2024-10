Podle spoluzakladatele společnosti Gundberta Scherfa se „obrana stále více stává softwarovým problémem“.

Společnost rychle získává vliv a vládní zakázky od Velké Británie, Německa, Francie, Estonska a Ukrajiny. Její technologie zpracovává obrovské množství dat ze senzorů a zbraňových systémů a následně umožňuje rychlejší a lepší rozhodování lidí a zvyšování efektivity zbraní. V současné době se zabývá implementací umělé inteligence do systémů plánovaných letounů nové, šesté generace.

Scherf upozornil, že Evropa zaostává v zásadních technologických oblastech a v zavádění inovací do obranného sektoru, zejména v oblasti umělé inteligence, což ji vystavuje riziku závislosti na amerických partnerech. Navzdory rostoucímu zájmu o moderní vojenské technologie a umělou inteligenci prý v Evropě stále chybí dostatečné investice do obranného průmyslu, a to i z etických důvodů. „Buď věříme v naše demokratické ozbrojené síly a podpoříme je nejlepšími technologiemi, nebo musíme vést jinou debatu,“ říká.

Zdroj: Politico (USA)